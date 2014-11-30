В Молдове начались выборы в парламент

В 07:00 по местному времени открылись все 1 978 избирательных участков, сообщил ТАСС председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Юрий Чокан.

По его словам, для обеспечения общественного порядка в ходе выборов задействованы около 4 тысяч сотрудников полиции, которым запрещено приближаться к избирательным участкам. Еще свыше 3 тысяч наблюдателей следят за процессом голосования внутри участков. Среди них представители ОБСЕ, СНГ и Евросоюза, которые затем опубликуют итоговые отчеты и дадут свои оценки.

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В этом году за рубежом открыто 95 пунктов для голосования, которые будут работать по времени страны пребывания. Решением комиссии их работа может быть продлена, но не более чем на 2 часа, уточнил Чокан.

Выборы завершатся в 21:00 по местному времени. Они будут считаться состоявшимися, если в них примет участие треть от общего числа избирателей, включенных в списки (свыше 3,2 млн человек). Первые предварительные итоги будут объявлены уже через час после окончания голосования.