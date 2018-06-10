Путин назвал условие, при котором готов встретиться с Трампом

При этом он отметил, что предметно о месте возможной встречи не говорили.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом «как только американская сторона будет готова».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам по завершении работы саммита Шанхайской организации сотрудничества.

«Президент Соединенных Штатов сам неоднократно говорил о том, что считает такую встречу целесообразной, а я подтверждаю: это так и есть на самом деле. Могу еще раз повторить, в нашем последнем телефонном разговоре он выразил озабоченность по поводу угрозы нового витка гонки вооружений. Я с ним согласен», - сказал Путин.

«Но для того чтобы это все предметно обсуждать, нужно, чтобы наши министерства иностранных дел работали, эксперты работали очень плотно друг с другом. И конечно, необходимы личные встречи. Как только – так сразу. Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, исходя, конечно, и из моего рабочего графика», - добавил он.

При этом он отметил, что предметно о месте возможной встречи не говорили, но многие страны изъявляют желание оказать такое содействие.

Читайте такжеВ Кремле сообщили, что обсуждается возможность встречи Трампа и Путина в Вене

«Это и некоторые европейские страны, в том числе Австрия. Пожалуй, другого я и не слышал. В общем, это, мне кажется, вопрос технический. Важно, чтобы эти встречи, если эта встреча состоится, были наполнены конкретным содержанием», - заметил Путин.

Как сообщал УНИАН 20 марта Трамп после телефонного звонка, которым он поздравил президента РФ с его переизбранием на пост российского президента, заявил, что встретится с Путиным в недалеком будущем.

В свою очередь в Кремле заявили, что дата и место возможной встречи Трампа и Путина не определены.

Также в Кремле заявили, что Трамп и Путин по телефону обсудили Сирию и «внутриукраинский кризис».

«Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании», - говорилось в сообщении Кремля, а также отмечалось, что Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах.