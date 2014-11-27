В России пассажирам самолета при -52 пришлось собственноручно толкать воздушное судно

Поэтому пассажиров высадили на мороз, который достигал минус 52 градусов. Мужчины, взявшись за крылья самолета начали его толкать, передает канал 24.

После того, как работники аэропорта осуществили необходимые манипуляции, воздушное судно таки поднялось в воздух.

Читайте также«Антонов» начинает испытания нового транспортного самолета Ан-178