В России пассажирам самолета при -52 пришлось собственноручно толкать воздушное судно
02:09, 27 ноября 2014Мир
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В российском Игарке пассажирам самолета пришлось вручную толкать Ту-134, который примерз к площадке перед взлетно-посадочной полосой.
В России пассажирам самолета пришлось врласноруч толкать воздушное судно / скриншот
Поэтому пассажиров высадили на мороз, который достигал минус 52 градусов. Мужчины, взявшись за крылья самолета начали его толкать, передает канал 24.
После того, как работники аэропорта осуществили необходимые манипуляции, воздушное судно таки поднялось в воздух.
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