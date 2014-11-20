В РПЦ допустили, что комета могла участвовать в появлении жизни на Земле

В Русской православной церкви (РПЦ) не отрицают, что первичное вещество с кометы Чурюмова-Герасименко могло способствовать зарождению жизни на Земле. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель отдела по взаимодействию церкви и общества Русской Православной церкви протоиерей Всеволод Чаплин.

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"Бог мог творить мир с помощью разных средств. В том числе и через первичное вещество, которое находится в недрах кометы, - отметил Чаплин. - Но ни эта научная гипотеза, ни другие остальные, пока не дают ответы на ряд важных вопросов о зарождении жизни на Земле. В частности, науке пока не удалось узнать - откуда появилась материя, была ли она вечной, как из одного вида животных без посторонней помощи появились другие звери и птицы, как возникла клетка, и как возник человеческий разум. Ни одного доказательства возможности самостоятельного протекания этих процессов пока наука так и не представила. Их нет и, наверное, быть не может".

Ранее в интервью ТАСС замдиректора Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Олег Кораблев сообщил, что в недрах кометы Чурюмова-Герасименко скрыто первичное вещество, из которого была сформирована Солнечная система.