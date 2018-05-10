Эвтаназия под "Оду к радости": 104-летний ученый добровольно ушел из жизни в клинике Швейцарии (видео)

Самый пожилой ученый Австралии спел "Оду к радости" перед эвтаназией.

104-летний австралийский ученый Дэвид Гудолл добровольно ушел из жизни в клинике Life Circle в Швейцарии.

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За день до эвтаназии Гудолл дал пресс-конференцию, на которой заявил, что хотел бы в последние мгновения жизни слышать "Оду к радости" — часть Девятой симфонии Бетховена, и напел ее, передает "Медуза".

Пожелание Гудолла было исполнено, сообщили его представители. Гудолл, которого называли самым пожилым ученым Австралии, последние несколько лет вел борьбу за легализацию эвтаназии по всему миру.

В Австралии "помощь в совершении самоубийства" запрещена, и Гудоллу пришлось ехать в Швейцарию, где такой способ ухода из жизни разрешен законом.

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