Эвтаназия под "Оду к радости": 104-летний ученый добровольно ушел из жизни в клинике Швейцарии (видео)

15:06, 10 мая 2018
Мир
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Гудолл добровольно ушел из жизни / Скриншот

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За день до эвтаназии Гудолл дал пресс-конференцию, на которой заявил, что хотел бы в последние мгновения жизни слышать "Оду к радости" — часть Девятой симфонии Бетховена, и напел ее, передает "Медуза".

Пожелание Гудолла было исполнено, сообщили его представители. Гудолл, которого называли самым пожилым ученым Австралии, последние несколько лет вел борьбу за легализацию эвтаназии по всему миру.

В Австралии "помощь в совершении самоубийства" запрещена, и Гудоллу пришлось ехать в Швейцарию, где такой способ ухода из жизни разрешен законом.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля внезапно умер один из богатейших россиян, основной акционер группы компаний "Ланит" Георгий Генс.

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Теги: #смерть#Швейцария#ученый