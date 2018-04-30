Внезапно умер один из богатейших россиян

Основателю IT-холдинга «Ланит» Георгию Генсу было 63 года.

Основной акционер группы компаний «Ланит» (в нее входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO) Георгий Генс умер сегодня на Камчатке.

Об этом сообщил источник "Коммерсанта", знакомый с ситуацией, и подтвердил вице-президент, управляющий директор АО «Ланит» Владимир Грибов. Причиной смерти предпринимателя предположительно стал отрыв тромба.

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По словам Грибова, Георгий Генс умер сегодня утром на Камчатке, где во время отпуска катался на горных лыжах.

"По предварительной информации от врачей, которые прибыли на место, это тромб",— сказал Владимир Грибов. Смерть Генса подтвердил руководитель отдела по связям с общественностью и рекламы ГК «Ланит» Дмитрий Маркушкин.

О дате прощания и похорон будет сообщено позднее. "Он ушел внезапно... Остановилось сердце",— отмечается в заявлении пресс-службы ГК «Ланит».

По данным пресс-службы "Ланита", собственником 100% группы являлся Георгий Генс. Журнал Forbes включал Генса в число 200 богатейших предпринимателей России. Его состояние оценивается в $700 млн.

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