Bloomberg: ВМС США впервые установили лазерное оружие на своем корабле в Персидском заливе

02:49, 18 ноября 2014
Мир
0

ВМС США установили на штабном корабле в Персидском заливе свое первое лазерное оружие, способное уничтожить цель.

John F. Williams/U.S. Navy

Об этом сообщает Тони Капаччо в своей статье, которая называется «ВМС США впервые установили лазерное оружие на своем корабле в Персидском заливе», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Десантно-транспортный корабль USS Ponce проводит патрулирование с прототипом боевой лазерной системы мощностью 30 кВт с конца августа, как сообщили чиновники. Лазер устанавливается на носу корабля и может стрелять в нескольких режимах, начиная от предупредительно-осветительного до огня на поражение – и может уничтожить разведывательный дрон или даже небольшую лодку.

Ponce «представляет собой уникальную платформу» для развертывания нового оружия «в районе проведения операции», – написал вице-адмирал Джон Миллер, командующий Пятым флотом, в электронном письме. Корабль является главной командно-контрольной плавучей базой Пятого флота для обеспечения операций.

 С 2011 г. ВМС США увеличили свое присутствие в Персидском заливе и Ормузском проливе, через которые транспортируется пятая часть всей нефти, которой торгуют в мире. Имея морские мины и маленькие боевые суда, которые практикуют тактику роения для атаки более крупных военных кораблей, иранские чиновники периодически грозились закрыть водный путь.

Лазер для Военно-морского флота не разрабатывали и не устанавливали специально для противодействия флоту небольших вооруженных судов Ирана, как сказал руководитель военно-морских операций адмирал Джонатан Гринерт в интервью ранее в этом году.

 «Я бы не сделал страну мишенью ради оружия, но и не стал бы исключать возможность сборки системы оружия для самой страны».

Испытания лазера – это «очень полезный эксперимент», поскольку «это поможет нам почувствовать операционные ограничения», такие как ограничения мощности, Фрэнк Кендалл, заместитель министра обороны США по закупкам, сказал на правительственном завтраке Bloomberg в апреле.

Тестирование оружия

Тем не менее, сказал он: «Я все еще считаю, что нам нужно еще больше поработать над техническими возможностями».

«Что я хочу узнать? Как это оружие работает в той или иной среде – в условиях жары, влажности, пыли и в море», – сказал Гринерт в интервью. «Ему нужно вращаться, передвигаться, сколько энергии для этого необходимо?»

«Я должен вытащить его и намочить, а климатические условия в Персидском заливе довольно жесткие», – сказал он.

Техники командования кораблестроения и вооружения ВМС США разрабатывали прототип оружия в течение семи лет, потратив на это около 40 млн. долл. Экипажу Ponce дали право установить оружие после проведения серии испытаний в море, в том числе лазер направляли на статические наземные цели, пресс-секретарь Пятого флота капитан Кевин Стивенс сообщил в электронном письме.

Прототип установки фокусирует свет от шести твердотельных коммерческих лазеров для сварки в одной точке, согласно отчету Исследовательской службы Конгресса от 31 июля. По словам Миллера, это оружие «может эффективно предупреждать угрозы на поверхности и в воздухе, в том числе  поражать небольшие лодки» и беспилотники, а каждый выстрел из него стоит примерно один доллар, по информации ВМС.

Регулируемая сила

Устройство может постепенно увеличивать силу лучей, сначала, чтобы предупредить противника, а затем, чтобы уничтожить его при необходимости, начальник Управления военно-морских исследований ВМС США контр-адмирал Мэтью Кландер сказал на правительственном заседании Bloomberg в этом году.

«Лазер можно регулировать, чтобы выпустить нелетальную ослепительную вспышку входящему судну, чтобы они знали, что он там есть и может привести «к летальному исходу», – сказал Кландер. Диапазон лазера классифицирован.

Нью-йоркская L-3 Communications Holdings LLC (LLL) и Центр Electro Optics Пенсильванского государственного университета предоставили компоненты и инженерную поддержку.

Результаты, полученные в ходе годичного использования на Ponce, помогут в разработке лазеров для  Военно-морского флота, которой занимаются несколько промышленных групп во главе с BAE Systems Plc (BAESY), Northrop Grumman Corp. (NOC) и Raytheon Co. (RTN), чтобы они смогли представить более мощное оружие, возможно, уже к 2021 г.

Отдельно разрабатываются военные лазерные дезинтеграторы для направления высокоточных боеприпасов, нелетальные устройства контроля толпы или нерегулярно изготавливаемые инструменты, предназначенные для ослепления электрооптических датчиков противника.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter