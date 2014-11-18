Bloomberg: ВМС США впервые установили лазерное оружие на своем корабле в Персидском заливе

Об этом сообщает Тони Капаччо в своей статье, которая называется «ВМС США впервые установили лазерное оружие на своем корабле в Персидском заливе», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Десантно-транспортный корабль USS Ponce проводит патрулирование с прототипом боевой лазерной системы мощностью 30 кВт с конца августа, как сообщили чиновники. Лазер устанавливается на носу корабля и может стрелять в нескольких режимах, начиная от предупредительно-осветительного до огня на поражение – и может уничтожить разведывательный дрон или даже небольшую лодку.

Ponce «представляет собой уникальную платформу» для развертывания нового оружия «в районе проведения операции», – написал вице-адмирал Джон Миллер, командующий Пятым флотом, в электронном письме. Корабль является главной командно-контрольной плавучей базой Пятого флота для обеспечения операций.

С 2011 г. ВМС США увеличили свое присутствие в Персидском заливе и Ормузском проливе, через которые транспортируется пятая часть всей нефти, которой торгуют в мире. Имея морские мины и маленькие боевые суда, которые практикуют тактику роения для атаки более крупных военных кораблей, иранские чиновники периодически грозились закрыть водный путь.

Лазер для Военно-морского флота не разрабатывали и не устанавливали специально для противодействия флоту небольших вооруженных судов Ирана, как сказал руководитель военно-морских операций адмирал Джонатан Гринерт в интервью ранее в этом году.

«Я бы не сделал страну мишенью ради оружия, но и не стал бы исключать возможность сборки системы оружия для самой страны».

Испытания лазера – это «очень полезный эксперимент», поскольку «это поможет нам почувствовать операционные ограничения», такие как ограничения мощности, Фрэнк Кендалл, заместитель министра обороны США по закупкам, сказал на правительственном завтраке Bloomberg в апреле.

Тестирование оружия

Тем не менее, сказал он: «Я все еще считаю, что нам нужно еще больше поработать над техническими возможностями».

«Что я хочу узнать? Как это оружие работает в той или иной среде – в условиях жары, влажности, пыли и в море», – сказал Гринерт в интервью. «Ему нужно вращаться, передвигаться, сколько энергии для этого необходимо?»

«Я должен вытащить его и намочить, а климатические условия в Персидском заливе довольно жесткие», – сказал он.

Техники командования кораблестроения и вооружения ВМС США разрабатывали прототип оружия в течение семи лет, потратив на это около 40 млн. долл. Экипажу Ponce дали право установить оружие после проведения серии испытаний в море, в том числе лазер направляли на статические наземные цели, пресс-секретарь Пятого флота капитан Кевин Стивенс сообщил в электронном письме.

Прототип установки фокусирует свет от шести твердотельных коммерческих лазеров для сварки в одной точке, согласно отчету Исследовательской службы Конгресса от 31 июля. По словам Миллера, это оружие «может эффективно предупреждать угрозы на поверхности и в воздухе, в том числе поражать небольшие лодки» и беспилотники, а каждый выстрел из него стоит примерно один доллар, по информации ВМС.

Регулируемая сила

Устройство может постепенно увеличивать силу лучей, сначала, чтобы предупредить противника, а затем, чтобы уничтожить его при необходимости, начальник Управления военно-морских исследований ВМС США контр-адмирал Мэтью Кландер сказал на правительственном заседании Bloomberg в этом году.

«Лазер можно регулировать, чтобы выпустить нелетальную ослепительную вспышку входящему судну, чтобы они знали, что он там есть и может привести «к летальному исходу», – сказал Кландер. Диапазон лазера классифицирован.

Нью-йоркская L-3 Communications Holdings LLC (LLL) и Центр Electro Optics Пенсильванского государственного университета предоставили компоненты и инженерную поддержку.

Результаты, полученные в ходе годичного использования на Ponce, помогут в разработке лазеров для Военно-морского флота, которой занимаются несколько промышленных групп во главе с BAE Systems Plc (BAESY), Northrop Grumman Corp. (NOC) и Raytheon Co. (RTN), чтобы они смогли представить более мощное оружие, возможно, уже к 2021 г.

Отдельно разрабатываются военные лазерные дезинтеграторы для направления высокоточных боеприпасов, нелетальные устройства контроля толпы или нерегулярно изготавливаемые инструменты, предназначенные для ослепления электрооптических датчиков противника.