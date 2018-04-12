Меркель отказалась наносить военные удары по Сирии

При этом она подчеркнула, что поддерживает усилия Запада, направленные на то, чтобы показать, что использование химического оружия неприемлемо.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия не присоединится к военным ударам по объектам Асада в Сирии.

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Об этом сообщает Reuters. «Германия не примет участия в возможных - пока не было никаких решений, я хочу подчеркнуть - военных действиях», - заявила Меркель.

При этом она подчеркнула, что поддерживает усилия Запада, направленные на то, чтобы показать, что использование химического оружия неприемлемо.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом в городе Дума. Пострадали около тысячи человек. Запад обвинил в атаке режим Асада. Президент США анонсировал ракетный удар по Сирии в ответ на химатаку.