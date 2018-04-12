Канада не будет учавствовать в военной операции в Сирии

По словам канадского премьера, страна вовлечена в гуманитарные миссии и работает над разрешением конфликта в Сирии через дипломатические каналы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что вооруженные силы его страны не будут принимать участие в ожидаемых ударах по режиму Асада в ответ на применение химического оружия против гражданских.

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Как сообщает The Star, в интервью Radio-Canada глава правительства отметил, что канадские военные уже задействованы в миссиях в Северном Ираке и Латвии, а в дальнейшем будут размещены в Мали.

«Мы не рассматриваем присутствие в Сирии», - указал Трюдо.

В то же время, канадский премьер отметил, что Канада вовлечена в гуманитарные миссии и работает над разрешением конфликта в Сирии через дипломатические и политические каналы.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом в городе Дума. Пострадали около тысячи человек. Запад обвинил в применении химического оружия режим Асада. Президент США Дональд Трамп анонсировал ракетный удар по Сирии в ответ на химатаку.