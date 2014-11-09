Китай вложит в возрождение "Шелкового пути" $40 млрд

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о своем крупном инвестиционном проекте на встрече с главами Бангладеш, Камбоджи, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Пакистана и Таджикистана. Согласно планам главы Китая, целью создания Фонда Шелкового пути и возведения новой инфраструктуры является развитие транспортных связей в Азии, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

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Си Цзиньпин также выразил надежду, что проект со временем привлечет инвесторов, однако не дал никакой конкретики относительно того, каким образом фонд будет функционировать и когда стартует строительство инфраструктурных объектов.

Также на встрече с президентами упомянутых стран глава Китая заявил, что страна предоставит их населению до 20 тыс. рабочих мест для тренировки "профессионалов по объединению" в ближайшие 5 лет.

Великий шелковый путь — караванная дорога, связывавшая торговлю между Восточной Азией и Средиземноморьем. Берет свое название от основного экспортируемого в Средние века товара Китая - шелка.