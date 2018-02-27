Румынской премьерке разрешили называть европарламентариев аутистами

Национальный совет по борьбе с дискриминацией Румынии не увидел никаких нарушений в том, что премьер страны Виорика Денчиле в интервью назвала депутатов Европарламента "аутистами".

Румынский Национальный совет по борьбе с дискриминацией не увидел нарушений в том, что премьер-министр Румынии Виорика Денчиле назвала отдельных членов Европарламента "аутизмом" в недавнем телеинтервью.

В принятом в Бухаресте в понедельник, 26 февраля, решении восемь членов Совета против одного встали на защиту руководителя румынского правительства, сообщает DW.

Согласно заключению Совета, высказывания Денчиле в адрес отдельных членов Европейского Парламента были "в рамках свободы выражения мнения, что не составляет дискриминации".

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Ранее в феврале Денчиле, которая до того, как возглавить румынское правительство, сама была европарламентарием, раскритиковал своих бывших коллег по Европарламенту. Во время выступления в эфире одного из телеканалов страны Денчиле забросила некоторым европарламентариям то, что те занимаются дезинформацией.

Отдельные члены Европарламента "знают реальность, однако не желают принять ее", сказала она. "Я считаю, что эти люди аутисты и не видят и не слышат того, что является очевидным для тех, кто является добросовестным", - продолжила она.

Впоследствии румынский премьер-министр извинилась за свои высказывания.