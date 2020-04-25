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Ученые назвали 10 глобальных угроз, стоящих перед человечеством кроме COVID-19

13:59, 25 апреля 2020
Мир
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REUTERS

Сильная засуха, разрушительные лесные пожары, опасный смог – все эти события показывают последствия антропогенного изменения климата, пишет The Conversation.

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Хоть все перечисленные угрозы могут показаться изолированными и не касаться всего человечества одновременно, однако в действительности они являются взаимосвязанными частями одной головоломки.

Международная комиссия по вопросам будущего выделила десять потенциальных катастроф, угрожающих человечеству кроме COVID-19.

  1. Сокращение природных ресурсов, особенно воды
  2. Коллапс экосистем и потеря биоразнообразия
  3. Человеческий прирост, который не будет согласовываться с имеющимися ресурсами планеты
  4. Глобальное потепление и антропогенные изменения климата
  5. Химические загрязнения планеты, в частности океанов и атмосферы
  6. Рост продовольственной опасности и ухудшения качества питания
  7. Ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения
  8. Появление новых мощных неконтролируемых технологий
  9. Национальное и глобальное непонимание и принятие превентивных мер в отношении этих рисков
  10. Появление новой неизлечимой болезни

Как сообщал УНИАН, 23 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции на фоне экономических последствий пандемии коронавируса нового типа. Глава государства объяснил подобные меры необходимостью сохранять рабочие места и ресурсы системы здравоохранения для граждан Соединенных штатов в условиях кризисного периода.

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