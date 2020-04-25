Ученые назвали 10 глобальных угроз, стоящих перед человечеством кроме COVID-19
2020 год уже продемонстрировал чрезвычайные гуманитарные вызовы.
Сильная засуха, разрушительные лесные пожары, опасный смог – все эти события показывают последствия антропогенного изменения климата, пишет The Conversation.
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Хоть все перечисленные угрозы могут показаться изолированными и не касаться всего человечества одновременно, однако в действительности они являются взаимосвязанными частями одной головоломки.
Международная комиссия по вопросам будущего выделила десять потенциальных катастроф, угрожающих человечеству кроме COVID-19.
- Сокращение природных ресурсов, особенно воды
- Коллапс экосистем и потеря биоразнообразия
- Человеческий прирост, который не будет согласовываться с имеющимися ресурсами планеты
- Глобальное потепление и антропогенные изменения климата
- Химические загрязнения планеты, в частности океанов и атмосферы
- Рост продовольственной опасности и ухудшения качества питания
- Ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения
- Появление новых мощных неконтролируемых технологий
- Национальное и глобальное непонимание и принятие превентивных мер в отношении этих рисков
- Появление новой неизлечимой болезни
Как сообщал УНИАН, 23 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции на фоне экономических последствий пандемии коронавируса нового типа. Глава государства объяснил подобные меры необходимостью сохранять рабочие места и ресурсы системы здравоохранения для граждан Соединенных штатов в условиях кризисного периода.