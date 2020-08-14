Недалеко от Крыма военные провели тренировку с ракетными комплексами"Точка-У" (видео)

Полевые тренировки прошли в условиях, максимально приближенных к боевым.

На одном из полигонов Херсонской области проведены плановые занятия по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и тактических ракетных комплексов «Точка-У».

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Об этом говорится в сообщении Командования объединенных сил ВСУ на странице в соцсети. Занятия проведены по приказу командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наев.

Отмечается, что полевые тренировки прошли в условиях, максимально приближенных к боевым. В считанные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность к поражению целей.

"В группировке войск, которые защищают юг Украины, согласно плану, ежедневно проходят мероприятия по боевой подготовке. Поэтому, именно благодаря хорошим умениям и навыкам наши воины демонстрируют хорошую военную подготовку и высокое профессиональное мастерство", - подчеркнул Наев.

По его словам, батареи и расчеты быстро осуществили марш, заняли огневые позиции, развернулись и отрабатывали точное наведение на цели. "Уже в завершение они оперативно и быстро отошли с позиций и отправились в районы сосредоточения", - подытожил Наев.

Вооружение: что есть у ВСУ

Командующий Военно-морскими силами, контрадмирал Алексей Неижпапа заявил, что один из приоритетов для Военно-морских сил - это ракетная программа. Сейчас завершены испытания береговых ракетных комплексов "Нептун", которые будут в следующем году поставлены на вооружение Военно-морских сил.

Министерство обороны Украины на конец 2020 планирует начать государственные испытания модернизированной высокоточного ракеты к БМ «Смерч».



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Автор: Ирина Погорелая