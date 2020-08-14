Недалеко от Крыма военные провели тренировку с ракетными комплексами"Точка-У" (видео)
На одном из полигонов Херсонской области проведены плановые занятия по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и тактических ракетных комплексов «Точка-У».
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Об этом говорится в сообщении Командования объединенных сил ВСУ на странице в соцсети. Занятия проведены по приказу командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наев.
Отмечается, что полевые тренировки прошли в условиях, максимально приближенных к боевым. В считанные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность к поражению целей.
"В группировке войск, которые защищают юг Украины, согласно плану, ежедневно проходят мероприятия по боевой подготовке. Поэтому, именно благодаря хорошим умениям и навыкам наши воины демонстрируют хорошую военную подготовку и высокое профессиональное мастерство", - подчеркнул Наев.
По его словам, батареи и расчеты быстро осуществили марш, заняли огневые позиции, развернулись и отрабатывали точное наведение на цели. "Уже в завершение они оперативно и быстро отошли с позиций и отправились в районы сосредоточения", - подытожил Наев.
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- Тренировка с ракетными комплексами "Точка-У"
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