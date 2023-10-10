В вопросе точности этих систем россияне явно преувеличивают показатели, говорит эксперт.

Россияне грозят своими реактивными системами залпового огня "Торнадо-С", называя их аналогом западных MRLS, отмечая их "высокоточность".

При этом, как пишет "Фокус", пока что такие системы "отличились" лишь ударами по жилым домам в Украине – к примеру, в Авдеевке Донецкой области.

Аналитики "Милитарного" утверждают, что "Торнадо-С" используется врагом как оперативно-тактический ракетный комплекс для поражения тыла. Однако при грамотном использовании он действительно становится "российским HIMARS".

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Управляемые реактивные снаряды калибра 300 мм поражают цели на расстоянии до 120 км. В то же время система управления огнем с навигатором на российской ГЛОНАСС в пусковой установке дает возможность наводиться на цель без станции расчета баллистики.

Дальность стрельбы управляемых реактивных снарядов – свыше 100 километров. Точность стрельбы снарядов "Торнадо-С" в 15-20 раз выше, чем у снарядов его предшественника РСЗО "Смерч", утверждают в "Ростехе".

Defense Express пишет, что у россиян таких систем изначально было максимум 20 единиц. РСЗО 9К915 "Торнадо-С" – довольно редкий экземпляр в арсенале оккупационных войск РФ. В ноябре 2022 года "Ростех" заявил о якобы передаче в армию РФ партии новых систем типа "Торнадо-С" и "Торнадо-Г".

Тем временем военный эксперт Павел Нарожный считает, что называать "Торнадо-С" аналогом HIMARS все же не стоит. По его словам, американская система – высокомобильная и универсальная пусковая установка, с которой можно запускать разные типы ракет. Российские же установки заточены под определенный калибр.

"В американских системах нет калибров, направляющие там стоят в контейнере. Сам контейнер меняют каждый раз при стрельбе и в нем может быть разный тип ракет. HIMARS стреляет ракетами на 40 и 84 км, а дальнобойными ракетами ATACMS на 300 и даже на 600 км в более новых модификациях", – объяснил он.

Нельзя сравнивать и точность этих систем. Россияне явно преувеличивают эту характеристику.

"HIMARS наводится инерциальной системой наведения, корректированной по GPS. Если забить одинаковые координаты для двух ракет и это будет дом, то первая сделает отверстие, а вторая залетит в него и взорвется внутри. У "Торнадо-С" пробелы в 15-20 метров из-за другой навигационной системы", – добавил Нарожный.

Система "Торнадо-С": что нужно знать

"Торнадо-С" – российская многокалиберная реактивная артиллерийская система, предназначенная для стрельбы залпами по различным целям на большие расстояния. Она может выпускать ракеты разных калибров, включая 220 мм, 300 мм и 400 мм.

В зависимости от типа ракеты и ракетного боезапаса, РСЗО "Торнадо-С" имеет дальность стрельбы от примерно 120 км до более чем 300 км. Известно, что в арсенале этой установки есть разнообразные боеприпасы, включая различные типы кассетных боеприпасов, такие как осколочно-фугасные, противотанковые и другие.

Известно, что они использовались оккупантами на востоке Украины с начала войны в 2014 году. После полномасштабного вторжения россияне стали применять их и на других участках фронта.

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