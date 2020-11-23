Военная техника и вооружение, которыми военные защищают Украину от агрессии РФ, нуждается в обновлении как путем модернизации, так и наполнением новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам.
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Об этом вице-премьер-министр-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что провел рабочую поездку в зону проведения операции Объединенных сил, чтобы оценить реальную ситуацию с вооружением и военной техникой (ВВТ).
По словам вице-премьера, во время поездки он обсудил с руководством Генерального штаба, командованием ООС, командирами и заместителями командиров бригад и батальонов текущую ситуацию в зоне проведения операции, состояние оснащения войск, результаты эксплуатации новых и модернизированных образцов ВВТ и существующие проблемными моментами.
«Сейчас есть конкретное представление, в чем нуждаются наши войска, что на сегодня требуется от предприятий оборонной промышленности Украины и куда двигаться производителям в дальнейшем в процессе обеспечения войск комплектующими и вооружением», - отметил он.
Уруский подчеркнул, что имеющийся парк ВВТ нуждается в обновлении как путем модернизации, так и наполнением новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны.
«Для этого необходимо принимать решительные и целенаправленные шаги по развитию собственного научно-технического и промышленного потенциала», - подчеркнул он.
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