Долгинцево - одна из самых уязвимых баз в Украине.

Авиабаза ВВС Украины "Долгинцево" - одна из самых уязвимых баз в Украине. Расположенная недалеко от Кривого Рога, всего в 45 милях от линии фронта, база находится в пределах досягаемости российских беспилотников "Ланцет".

Издание Forbes пишет, что "Ланцеты" нанесли по меньшей мере четыре удара по самолетам в Долгинцево: двум МиГ-29 и двум Су-25. Первые два удара осенью прошлого года застали украинские ВВС врасплох. Третий удар в ноябре судя по всему, пришелся на нелетающемусамолету-обманке. Хотя некоторые эксперты считают, что самолет был вролне рабочим.

Украинское правительство знает, что у него есть проблемы с ПВО. Президент Владимир Зеленский заявил, что противовоздушная оборона является "самым большим дефицитом". Не зря в прошлом месяце Нидерланды организовали экстренную поставку на Украину радаров и ракетных батарей - были поставлены новые партии американских Patriot и немецких зенитных батарей IRIS-T.

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В зависимости от того, как украинские ВВС разместят эти системы, Долгинцево может получить более надежную защиту. Пока же украинские летчики, возможно, захотят избегать этой базы. Для этого нет никаких препятствий.

С полными баками Су-25 пролетает несколько сотен миль. Дозвуковому штурмовику не нужно лететь из Долгинцево, чтобы добраться до линии фронта. Украинские ВВС имеют доступ к 20 крупным авиабазам, десяткам небольших аэродромов и шоссейным взлетно-посадочным полосам, разбросанным по всей стране. Более того, украинские пилоты имспользую непредсказуемость, чтобы усложнить российское целеуказание.

"Пилоты почти никогда не взлетают с аэродрома и не приземляются на одном и том же аэродроме", - говорит генерал Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

Существует инфраструктура и процессы, позволяющие безопасно запускать и восстанавливать Су-25 на базах, которые не подвергаются постоянным атакам беспилотников. Это не защитит низколетящие и медленные самолеты во время рискованных атак с использованием неуправляемых ракет, но должно уберечь их, пока они находятся на земле до и после вылетов.

У украинцев не закончатся Су-25 этим летом или даже в этом году. ВВС вступили в войну с 30 полностью исправными Су-25 и еще 13, которые находились на капитальном ремонте. Северная Македония передала четыре Су-25, а украинские техники восстановили и отремонтировали примерно 30 старых самолетов, которые находились на складе с момента распада Советского Союза в 1991 году.

Пополнение более чем компенсировало 18 Су-25, которые украинцы потеряли в боях. Вполне возможно, что 299-я бригада тактической авиации - единственное подразделение Су-25 в ВВС Украины - на самом деле имеет больше действующих самолетов, чем на момент полномасштабного вторжения России.

Россия бьет по аэродромам в Украине - послдение новости

10 июня оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Миргороде. По словам главы области Дмитрия Лунина, в результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и загорелся состав горюче-смазочных материалов. В Воздушных силах, комментируя эти удары, призвали украинцев доверять официальным источникам.

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