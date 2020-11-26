На разработку системы планируется потратить не более 93,3 миллиона долларов.

В США создают систему, способной автоматически обрабатывать данные с сенсоров беспилотных летательных аппаратов, управлять этими сенсорами и полетом.

Читайте такжеВМС США хотят использовать дроны для доставки грузов на корабли и подлодкиОб этом пишет Flightglobal.

Отмечается, что соответствующий контракт заключили Объединенный центр искусственного интеллекта, подразделение министерства обороны США, отвечающее за разработку и внедрение военных систем искусственного интеллекта с американской компанией General Atomics.

На разработку системы планируется потратить не более 93,3 миллиона долларов.

Согласно контракту General Atomics должна будет установить новую систему искусственного интеллекта на ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper и провести ее летные испытания.

Система должна будет управлять всеми сенсорами беспилотника, включая аппаратуру радиоэлектронной разведки и радиолокационную станцию Lynx с синтезированной апертурой. Система искусственного интеллекта, получившая название Metis, также должна будет отвечать за управление полетом беспилотника.

Для чего это нужно

Все дело в том, что во время полета беспилотные летательные аппараты собирают огромные объемы разведывательной информации. Ее должны просматривать и анализировать операторы сенсоров и вооружения. Но из-за большой нагрузки они могут допустить ошибку или упустить важные детали.

По этой причине военные рассматривают возможность создания системы искусственного интеллекта, которая могла бы автоматически анализировать информационную выдачу беспилотников, обнаруживая, распознавая и идентифицируя важные цели.

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Автор: УНИАН