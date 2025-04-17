По мнению Романенко, основные компоненты комплекса - станцию управления, радар, ракеты - в нынешних условиях в Украине, когда наши предприятия активно обстреливаются россиянами, изготавливать невозможно.

Специалист по авиации рассказал, в чем сложность изготовления ракет для ЗРК Patriot, сбивающих баллистику над Украиной. Так, в эфире Киев24 ведущий научный специалист Государственного музея авиации имени Антонова, кандидат исторических наук Валерий Романенко отметил, что это крайне сложная ракета.

"Там есть до сотни двигателей. Один - основной и по периметру - три десятка микродвигателей. Антиракеты сбивают баллистические цели методом прямого попадания ракеты в ракету. Для этого она должна быть сверхманевренной. Для сверхманевренности перпендикулярно к оси ракеты на ней установлено несколько десятков одноразовых маленьких двигателей, которые просто дают импульс, чтобы ракета, когда летит по какому-то направлению, сдвинулась для более точного поражения", - рассказал эксперт.

В целом, по мнению Романенко, основные компоненты комплекса - станцию управления, радар, ракеты - в нынешних условиях в Украине, когда наши предприятия активно обстреливаются россиянами, изготавливать невозможно.

Видео дня

И даже если говорить о сборке ракет где-то в Украине, то надо, во-первых, получить компоненты для нее от США, во-вторых, найти какое-то отдаленное место для строительства с нуля соответствующего предприятия.

Романенко отметил, что только две страны сейчас выпускают эти ракеты - это США и Япония. Обе страны на 30% увеличили выпуск этих ракет, но на ситуацию с украинской ПВО это не влияет, потому что пока США не хотят давать нам ракеты, а Япония не может, потому что там по конституции не имеют права экспортировать любые системы вооружения.

Вместе с тем, Романенко говорит, что хоть у нас и есть сейчас вопрос о возможности пополнять запасы "баллистических" ракет для американских ЗРК Patriot, списывать эти комплексы из боевого состава наших ВСУ рано. Он добавил:

"Думаю, что какое-то количество ракет нам смогут передать союзники со складов. Потому что Германия готовится наладить выпуск этих ракет".

Производство оружия в Украине

Как сообщал УНИАН, военный аналитик Евгений Дикий отмечает, что отечественное производство охватывает различные виды необходимого Силам обороны вооружения, но все же есть позиции незаменимые. По его словам, в частности речь идет о ракетах для Patriot, которые даже в ближайшие годы не сможем производить.

Как отметил Дикий, если прекратятся американские поставки, Patriot "станут просто кусками металла и о них можно забыть". Он подчеркнул, что сейчас для Украины альтернативы для сбивания баллистических ракет "никакой нет". Европейские SAMP/T сопоставимы с Patriot, но баллистику "не берут".

Вас также могут заинтересовать новости: