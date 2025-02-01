Кроме того, этот робот может поднимать дроны, которые были сбиты врагом.

Американская компания L3Harris модернизировала свой робот T7, который является беспилотным наземным транспортным средством, передовыми возможностями радиоэлектронной борьбы, благодаря чему он стал более эффективным на поле боя, пишет Interesting Engineering.

Теперь робот может обнаруживать и выводить из строя вражеские средства связи, радары и электронные сигналы на расстоянии нескольких километров, защищая военные подразделения от угроз.

"Успешно испытанный на учениях армии США, робот нейтрализовал небольшие беспилотники и продемонстрировал свою способность действовать дистанционно. Система РЭБ может быть включена или выключена при необходимости, что позволяет T7 минимизировать риск обнаружения путем отключения собственных сигналов и быстрого перемещения", - объяснили в материале.

Кроме того, T7 может поднимать сбитые дружественные дроны или разворачивать небольшие беспилотные авиационные системы с помощью роботизированной руки, которая добавляет универсальности его миссиям.

В издании напомнили, что T7 является роботом, который разработали для выполнения задач во время военных операций, среди которых очистка от опасных химических веществ, обезвреживание взрывоопасных предметов, разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также миссий SWAT.

"Оборудование для РЭБ, которое использовалось, - это система противодействия беспилотникам CORVUS-RAVEN, которая предоставляет операторам возможность пассивного обнаружения сигналов, улучшенной ситуационной осведомленности и способности подавления помех", - отметили авторы публикации.

Отмечается, что модернизированный Т7 успешно обнаружил и нейтрализовал малые беспилотные авиационные комплексы с помощью системы CORVUS-RAVEN, одновременно обнаруживая, отслеживая и расшифровывая электронные сигналы с помощью индивидуального узла CORVUS.

В то же время западные страны подчеркивают важность возможностей РЭБ, особенно на фоне войны в Украине, где защита в условиях противостояния и выживание мобильных сил против артиллерийских ударов стали критически важными.

В компании подчеркнули, что такие испытания показали потребность в передовых системах РЭБ для повышения осведомленности на поле боя и защиты личного состава из-за нарушения связи и наблюдения врага.

В свою очередь главный инженер по робототехнике в L3Harris отметил, что способность дистанционно активировать и обезвреживать эффекты РЭБ позволяет этим роботам минимизировать риски обнаружения. Во время отключения собственных сигналов и быстрого изменения расположения, они могут не становиться мишенями для артиллерии противника.

"Роботы T7 и T4 особенно хорошо подходят для развернутых миссий РЭБ благодаря экранированию аэрокосмического класса, который защищает их от электромагнитных помех (ЭМИ). Это позволяет им работать с системой CORVUS без ухудшения характеристик. Кроме того, низкий уровень излучения гарантирует, что они не будут мешать системе CORVUS, когда она активно сканирует сигналы противника", - добавили в материале.

Новые разработки оружия - последние новости

Ранее издание Forbes писало, что украинские военные применили самый мощный многоразовый БпЛА за время войны. В Силах беспилотных систем Украины отмечают, что это уникальная разработка, которая меняет правила игры на поле боя.

В то же время сообщалось, что на вооружении ВМС США уже скоро появится первый в мире дрон-дозаправщик MQ-25. Отмечается, что этот дрон может дозаправить боевой самолет в воздухе 6,4 тоннами топлива на расстоянии не менее 926 км от авианосца.

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