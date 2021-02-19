Противоракета «Стрела-4» (Arrow-4) может заменить устаревшие перехватчики комплекса «Стрела-2» в ближайшие пару десятилетий.

Компания MLM Division, подразделение Israel Aerospace Industries, занялась разработкой противоракетного перехватчика нового поколения.

Читайте такжеВ США задумались о замене истребителей F-16Об этом пишет N+1 со ссылкой на Defense News.

Противоракета «Стрела-4» (Arrow-4) может заменить устаревшие перехватчики комплекса «Стрела-2» в ближайшие пару десятилетий.

Её разработку ведут совместно с Агентством по противоракетной обороне США. По заявлению израильских военных, противоракеты смогут перехватывать цели как в атмосфере, так и за ее пределами.

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Автор: УНИАН