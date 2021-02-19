Компания MLM Division, подразделение Israel Aerospace Industries, занялась разработкой противоракетного перехватчика нового поколения.
Читайте такжеВ США задумались о замене истребителей F-16Об этом пишет N+1 со ссылкой на Defense News.
Противоракета «Стрела-4» (Arrow-4) может заменить устаревшие перехватчики комплекса «Стрела-2» в ближайшие пару десятилетий.
Её разработку ведут совместно с Агентством по противоракетной обороне США. По заявлению израильских военных, противоракеты смогут перехватывать цели как в атмосфере, так и за ее пределами.
Вам может быть интересно
- Минобороны профинансирует создание ракетного комплекса "Сапсан" в этом году
- Чешская компания купила оружейную фирму Colt
- Украина хочет активизировать сотрудничество с Японией в военной сфере
- Российские войска начали испытания новых "Терминаторов"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram