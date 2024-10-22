Сейчас нашей стране нет смысла производить бомбардировщики, считает аналитик.

Нет смысла создавать самолеты, которые будут уступать многоцелевым истребителям F-16. Украине дешевле покупать готовые боевые самолеты у международных партнеров, чем пытаться создавать их самостоятельно.

Такое мнение высказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире марафона телеканалов "Єдині новини".

В частности, у него спросили о том, насколько реально возродить национальное производство авиации.

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"Я думаю, что это будет крайне трудно и нецелесообразно, потому что харьковский завод фактически не работает и давно не работает, а завод двигателей "Мотор сич", один из самых известных в мире, сейчас под ударами, разрушен, и восстановить производство будет крайне трудно", - сказал Романенко.

Кроме того, конструкторское бюро "Антонова" полностью потеряло рынок, потому что они создавали самолеты для России:

"Я говорю о гражданской авиации, потому что никакой военной авиации, кроме беспилотников всех классов, мы не способны производить".

В то же время, он считает, что сейчас нет смысла производить бомбардировщики. "Основной боевой самолет мы производить не способны", - заявил Романенко и добавил, что в Украине "нет никаких компетенций в этом плане".

Он уточнил, что аэродинамика гражданских и военных самолетов разная. "И нам, несмотря на огромную стоимость этих самолетов, дешевле будет покупать готовые самолеты, а главное - к ним есть готовое оружие, к ним есть сервисы. То есть, к ним моментально дадут двигатели, если что-то выходит из строя, заменят оборудование, отремонтируют, помогут в сложных случаях. Если мы начнем это все делать, нам весь сервис придется поднимать с нуля - это страшные расходы", - сказал Романенко.

По его словам, производство самолета является финансово обоснованным, когда производится более 200 самолетов. "Во-первых, нам столько не нужно, а во-вторых - кто у нас купит наш боевой самолет, когда мы начинаем с нуля? Нет таких случаев", - сказал Романенко.

При этом, у него уточнили, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о необходимости нескольких сотен самолетов во время войны для противодействия агрессору.

"В зависимости от того, какие характеристики покажут эти самолеты. Если они будут лучшими. Понимаете, нам нужны самолеты с лучшими летно-техническими характеристиками, чем у F-16. Иначе нет смысла разворачивать производство, если они уступают. А мы ни одного сверхзвукового самолета никогда в Украине не создавали. То есть, нам надо будет преодолеть эту проблему", - подчеркнул Романенко. Он сказал, что в Украине нет никакого опыта создания боевых самолетов.

В центре внимания помощь Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, генерал-майор США в отставке Гордон "Скип" Дэвис, занимавший должность заместителя помощника генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций, высказывал мнение, что старые модели F-16, которые Украина получает от своих союзников, не могут конкурировать с самыми современными российскими самолетами.

В частности, истребители, которые получила Украина, уязвимы к российской ПВО и авиации.

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