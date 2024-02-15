Враг быстро перенимает украинские технологии и тактику, потому что информацию сливают в публичное пространство блогеры и сами военные.

Россияне отстают от ВСУ в технологиях военных дронов примерно на четыре месяца. Это время нужно использовать на подготовку средств противодействия тем БПЛА, которые будут появляться у врага. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", воюющий в составе 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"По моим оценкам, противник будет иметь те технологии, которые имеем мы, где-то через 4 месяца. Это неизбежно, к сожалению. И когда противник получит эти технологии, на определенном расстоянии от линии боевого столкновения, куда сейчас (...) не долетают FPV, эти дроны смогут долетать. И это значительно усложнит нам логистику и выполнение боевых задач", - рассказал он.

По словам Федоренко, уже сегодня ведется активная работа по обеспечению войск портативными средствами радиоэлектронной борьбы, чтобы обезопасить логистику и личный состав Сил обороны от вражеских FPV.

Видео дня

Вместе с тем комбат отмечает, что пытается держать в тайне технологические новиники, которые использует его подразделение. Именно поэтому опубликованные в Сети видео с боевой работой его подразделений имеют "размытие" на самих дронах.

"У меня нет никакого намерения помогать противнику ни по выявлению наших групп, ни по технологиям, которые мы применяем. И я вам скажу откровенно: иногда мне хочется кричать на весь мир на ряд блогеров и военных, которые рассказывают, как это работает. Пользуется ли этим враг? Да. Враг уже в полной мере перебрал тактику применения Mavic 3 и Mavic 3Т, сбросов. Они сделали все один к одному, как у нас. Почему? Потому что все методички, благодаря ряду лиц, начал использовать противник", - сказал Федоренко.

Он также отметил, что россияне научились использовать свои дроны "достаточно эффективно".

Война дронов в Украине

Как писал УНИАН, группа стран-членов НАТО планирует реализовать цель по поставке Украине миллиона дронов. Об этом заявил на брифинге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, но не уточнил, о каком промежутке времени идет речь.

Отдельно о планах поставки Украине нескольких тысяч беспилотников заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Эту задачу Великобритания планирует реализовать вместе с Латвией.

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