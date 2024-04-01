Он рассказал, как надо подготовиться к прибытию самолетов.

Американские многоцелевые истребители F-16 более эффективны для защиты неба, чем зенитные ракетные комплексы Patriot, которые уже защищают воздушное пространство Украины от российских ракет.

Об этом рассказал эксперт в сфере авиации Анатолий Храпчинский в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, системы Patriot способны закрыть воздушное пространство в радиусе 150 километров вокруг себя, а F-16 - до 4100 километров.

Он отметил, что общая программа перехода Воздушных сил Вооруженных сил Украины на новый тип самолетов рассчитана на два года. В нее входит подготовка как подготовка соответствующей инфраструктуры, так и обучение пилотов.

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"Не надо забывать, что учатся как пилоты-курсанты (например, в Великобритании идет обучение "с нуля"), так и подготовленные пилоты, которые проходят переподготовку на новый тип самолета. Идет комплексный подход: обучаются несколько видов пилотов, обучается технический персонал, обучаются офицеры боевого управления, которые будут модулировать боевые действия с помощью этих самолетов", - пояснил Храпчинский.

F-16 для Украины: когда ждать самолеты

Как известно, сейчас украинские военные летчики проходят обучение на территории западных стран. По данным CNN, первые четверо пилотов закончат программу обучения уже к этому лету.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что первые истребители F-16 можно будет увидеть в Украине уже в июне.

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