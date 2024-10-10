Эксперт объяснил причину задержки передачи Украине самолетов Mirage 2000

В частности, это связано с модернизацией этих самолетов.

Существуют причины, почему происходит трехмесячная задержка в передаче в Украину самолетов Mirage 2000-5. Об этом главный редактор Defense Express Олег Катков сказал в эфире на Радио NV.

Катков отметил, что передача Украине самолетов Mirage 2000 задерживается на три месяца, потому что президент Франции Эммануэль Макрон еще в июне сообщал, что эти самолеты будут в Воздушных силах Украины до конца года.

"Сейчас срок объявлен на уровне первого квартала 2025 года. Задержка, очевидно, связана с тем, что эти самолеты проходят модернизацию, о которой министр обороны Франции сообщил. Там речь идет о том, что эти самолеты должны получить расширенные возможности для поражения наземных целей, большую устойчивость к условиям радиоэлектронной борьбы", - сообщил Катков.

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При этом, он заметил, что не раскрыто конкретики, что имеется в виду относительно устойчивости к РЭБ.

"Это - или дополнительная работа с радиолокационной станцией, которая должна получить большую помехоустойчивость от средств российского РЭБ, или с навигационными системами или системами коммуникации. Что именно входит в перечень работ, неизвестно. Возможно три компонента и получат сразу лучшую помехоустойчивость, а возможно - отдельные из них", - добавил Катков.

Также говоря о расширении возможности поражения наземных целей, эксперт отметил, что производитель Dassault Aviation позиционировал, что самолеты Mirage 2000-5 относятся к четвертому поколению и уже как бы должны поражать наземные цели высокоточным вооружением.

"Сейчас, очевидно, они интегрируют более современные средства, которые используются сейчас в войске Франции для самолетов, чтобы они высокоточным вооружением могли пользоваться. И по логике, мне очень хотелось, чтобы так было, потому что подтверждений нет - были интегрированы не только французские авиабомбы класса AASM Hammer... Не только они, но и американские SDB и JDAM-ER", - сказал Катков.

По его убеждению, это позволило бы активнее использовать эти самолеты, потому что Франция поставляет ограниченное количество авиабомб AASM Hammer.

Отдельно он отметил, что в теории, в "Миражи" должны интегрировать возможность нанесения ударов крылатыми ракетами Storm Shadow/Scalp.

Катков считает, что самолеты Mirage 2000-5 не справятся с задачей, чтобы отгонять российскую авиацию от рубежей сброса ее вооружения. Речь не идет о воздушных боях. В "Миражи" не интегрирована ракета AIM-120 AMRAAM.

Самолеты Mirage для Украины

Как сообщал УНИАН, авиационный эксперт Константин Криволап считает, что самолеты Mirage 2000, которые Украина получит в начале 2025 года от Франции, не станут серьезным прорывом для изменения ситуации на фронте. Функции самолетов "Мираж" будут сводиться к запуску крылатых ракет Storm Shadow и Scalp и сбросу управляемых бомб Hammer.

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