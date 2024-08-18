Платформа имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов.

12 бригада специального назначения "Азов" показала боевую платформу "Ярость 2.0".

Как сообщают в пресс-службе "Азова", эта платформа находится на вооружении бригады. Украинский роботизированный дрон имеет пулеметное вооружение, до 20 км запаса хода, 3 дня автономной работы и 4 класс защиты.

"Ярость 2.0" выполняет две основные задачи на поле боя:

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огневая поддержка пехоты;

разведка поля боя на опасных участках.

"Платформа имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов. Она значительно облегчит жизнь бойцов на передовой", - отметили в бригаде.

"Ярость 2.0"

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года впервые показали украинского боевого робота "Ярость". Он уже прошел полевые испытания. Машиной можно управлять дистанционно.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, разработка имеет танковый пулемет, обзорную камеру 360° и броню, которая защищает от стрелкового оружия и обломков.

"Это компактный робот, которым можно управлять дистанционно и выполнять боевые задачи. Например, штурмовать или оборонять позиции", - отмечает Федоров в своем Telegram-канале.

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