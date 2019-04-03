В Киеве на воду спустили артиллерийский катер (видео)

В составе ВМС ВС Украины уже 6 малых бронированных артиллерийских катеров.

В Киеве для Военно-морских сил ВС Украины спустили на воду малый бронированный артиллерийский катер проекта “Гюрза-М”.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

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Спуск происходил на торжественной церемонии на предприятии “Кузница на Рыбальском”.

По завершению всех заводских испытаний он отправится своим ходом в Одессу, где начнет государственные испытания по результатам которых поступит в состав ВМС ВС Украины.

В состав ВМС ВС Украины уже введено 6 малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых – "Бердянск" и "Никополь" были захвачены Россией 25 ноября 2018 года.