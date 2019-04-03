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В Киеве на воду спустили артиллерийский катер (видео)

17:15, 03 апреля 2019
Оружие
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7-й малый бронированный артиллерийский катер в феврале 2019 года / Скриншот: Ukrainian Military Pages

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

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Спуск происходил на торжественной церемонии на предприятии “Кузница на Рыбальском”.

По завершению всех заводских испытаний он отправится своим ходом в Одессу, где начнет государственные испытания по результатам которых поступит в состав ВМС ВС Украины.

В состав ВМС ВС Украины уже введено 6 малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых – "Бердянск" и "Никополь" были захвачены Россией 25 ноября 2018 года.

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Теги: #Киев#катерпогода в Киеве