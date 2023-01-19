Президент подчеркнул необходимость ежедневно усиливать у России ощущение, что ей не удастся ничего добиться в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский говоря о поставках Украине танков, отметил: верю, что сила германского лидерства останется неизменной.

"Сейчас ключевая задача нашего государства, всех нас и наших партнеров – ежедневно усиливать у государства-террориста ощущение того, что им не удастся ничего добиться в Украине. Сколько бы времени они ни отводили на войну. Какие бы силы они ни тратили и сколько бы своих людей ни бросили на поле боя хозяева Кремл", - отметил президент в вечернем видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что выполнение этого задания состоит из различных элементов – как оборонительных, так и политических, но один из важнейших элементов - современные западные танки, о поставках которых Украина договаривается с партнерами.

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"И я благодарю всех, кто уже принял соответствующие решения. Я благодарю господина президента Европейского совета Шарля Мишеля, который был сегодня в Киеве и который очень четко призывает Европу принять решение о танках. И соответствующая коалиция партнеров на самом деле уже сформирована, и сейчас мы ждем решения фактически из одной европейской столицы, которое активизирует подготовленные цепочки сотрудничества по танкам. Верю, что сила немецкого лидерства останется неизменной", - сказал он.

Глава государства напомнил, что сегодня стало известно сразу о нескольких мощных решениях партнеров в усилении обороны Украины, прежде всего в усилении артиллерии.

"Спасибо Эстонии за очередной и самый большой от этой страны пакет вооруженной помощи. За гаубицы и боеприпасы. Спасибо Швеции за новый военный пакет. За NLAW, "Арчеры" и БМП. Я благодарю Данию за принятие решения относительно "Цезарей" для наших воинов... Я благодарю Литву за новый военный пакет. За зенитные пушки, амуницию и вертолеты", - сказал он.

По словам Зеленского, Украина готовится к очередному заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", которое состоится 20 января.

"Ожидаем сильных решений. Ожидаем мощный пакет военной поддержки от Соединенных Штатов", - добавил президент.

Ожидание нового оружия после встречи "Рамштайн": детали

Ближайшее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" состоится 20 января.

3 января заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник главы государства Андрей Сибига заявил, что по результатам так называемого "Рамштайн-8" следует ожидать решения о максимальном усилении боевого потенциала Вооруженных сил Украины.

4 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозировал, что вскоре ВСУ получат от партнеров новую броневую и огневую мощь, в том числе танки.

19 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет положительные ожидания от предстоящего саммита "Рамштайн".