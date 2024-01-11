Сейчас РФ сталкивается с проблемой дефицита вооружений, поэтому нельзя допускать, чтобы она получала возможность восстанавливать израсходованные запасы.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что пауз на поле боя не может быть, потому что это принесет пользу Российской Федерации для продолжения ведения войны против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом в Таллинне.

В частности, у Зеленского спросили, может ли теоретическая пауза в войне принести пользу Украине.

"Пауза на поле боя на территории Украины - это не пауза в войне. Это не говорит о том, что это прекращение войны. И это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще. Пауза будет только помогать Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства объяснил, почему это так будет.

"Мы понимаем объемы-сколько они всего сегодня производят. Мы знаем, сколько они производят дронов, артиллерии в сутки. Мы видим, чего им не хватает, и что у них большой дефицит с дронами и артиллерией. Большой дефицит", - отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что Россия осуществляет крупные закупки дронов типа "шахед" из Ирана. "Также они договариваются о ракетах. Пока договоренности они не достигли", - отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский добавил, что россияне уже получили более миллиона артиллерийских снарядов из Северной Кореи. "А также мы видели пример некоторых ракет", - добавил президент.

Он подчеркнул, что россияне не успевают производить собственные виды вооружения, а их склады были пустыми после начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Сейчас эта пауза - это не просто замороженный конфликт. Это просто пауза, которая поможет им. Они не успевают", - отметил глава государства.

Зеленский признал, что мир также не успевает наполнять склады Украины. "Но, тем не менее, мир сегодня помогает Украине, а у России есть дефицит. И мы видим, как этот дефицит влияет на их устойчивость на поле боя. Дать паузу, рискнуть, дать два-три года Российской Федерации? Она потом может переехать нас. Мы бы так не рисковала. И слава богу, что все это решается в Украине. И поэтому, пауз в пользу России точно не будет", - подчеркнул Зеленский.

Также у Зеленского спросили о том, как много давления Украина испытывает от союзников для того, чтобы изменить что-то в ведении войны, и в частности от США относительно уточнения плана ведения войны.

"Относительно тех или иных боевых планов, я хочу вам сказать: пока все решается в кабинетах Украины - борьба наша будет в пользу Украины. И пока это происходит именно так", - сказал Зеленский.

При этом, президент Эстонии отмечает, что Украина сможет сидеть за столом переговоров и обрести мир только тогда, когда одержит победу в войне.

Также он отмечает, что всем союзникам Украины надо сохранять единство в поддержку Украины.

По его словам, исторические уроки свидетельствуют, что соглашения о перемирии не соблюдается Россией, потому что она их нарушает.

Карис отметил, что желание и готовность агрессора нападать никуда не исчезли.

"Все опции россияне заключаются в том, что усилия Запада распадутся, растают. Но этого не произойдет. Я убеждаю вас в этом. Эта война должна завершиться победой Украины", - отметил Карис.

По его убеждению, исход войны зависит от солидарности Запада и способности гарантировать долгосрочную поддержку Украине.

"Мы должны работать вместе, чтобы ослабить агрессора санкциями, и должны удостовериться в том, что санкции нельзя обойти. Этот агрессор также должен быть изолирован политически", - сказал Карис.

В России могут закончиться танки - что известно

Издание Forbes ранее сообщало, что российские войска в последнее время в самоубийственных лобовых атаках на войне в Украине теряют гораздо больше танков, чем они могли бы заменить даже при самом оптимистичном промышленном сценарии. Все это означает, что у россиян могут закончиться танки.

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