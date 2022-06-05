Сначала надо научить РФ на поле боя тому, что Украину не покорить, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина научит Россию принципу о "неотвратимости наказания".

Об этом глава государства сообщил в Telrgram.

"Неотвратимость наказания - это тот принцип, которому Украина точно научит российское государство. Но прежде всего должны научить ее на поле боя тому, что Украину не покорить, что наши люди не сдадутся, а наши дети не станут собственностью оккупантов", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину, но не объявляли войну, а назвали свои действия "спецоперацией", в том числе для "денацификации" наших граждан.

Сначала враг бомбил военные объекты, а затем атаковал и гражданские. Только в одном Мариуполе, по официальным данным, погибли более 20 тысяч человек.

Ряд стран мира решили помочь Украине вооружением и ввели против России новые санкции.

Защитники Украины давали достойный отпор оккупантам. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по состоянию на 5 июня на нашей Родине уничтожили примерно 31 тыс. 150 врагов.

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