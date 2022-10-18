Путин принимает нелепые и идиотские решения, заявил Юрий Федоров.

Запад уничтожит российскую армию, если президент РФ Владимир Путин решит применить против Украины ядерное оружие.

Такой прогноз сделал военный эксперт Юрий Федоров.

"Многие специалисты и политики говорят о том, что если будет исчерпана нынешняя стратегия Путина, тогда он может обратиться к совсем уже безумным вещам – применению тактического ядерного оружия. От Путина можно ожидать всего. Он принимает самые нелепые и идиотские решения. Он не в состоянии разумно и рационально взвешивать их плюсы и минусы, – отметил эксперт. – Но тут нужно иметь в виду, что Запад определил свою реакцию на потенциально возможное применение Путиным ядерного оружия против Украины".

"Было ясно сказано, что после этого будет уничтожена российская армия. По крайней мере, та, которая находится на оккупированной территории Украины. И это вполне реально. Я думаю, если Путин спросит своих военачальников и своих генералов, реальна ли эта угроза или нет, я думаю, что ему скажут, что да", – добавил Федоров.

Как Запад отреагирует на ядерный удар Путина

На днях в спецслужбах Германии заявили о риске использования Россией ядерного оружия в Украине, поскольку проигрыш на войне может представлять собой "экзистенциальную угрозу правлению Путина".

Вместе с тем, по словам военного эксперта Олега Жданова, Запад не видит признаков того, что РФ что-то делает со своими ядерными силами. Он уверен, что в случае принятия решения об ударе, в ситуацию вмешается НАТО со всей огневой мощью.