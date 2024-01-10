Корреспондент Wall Street Journal на днях слил "инсайд", что Залужный хотел отрезать РФ от Крыма в 2022 году, однако из-за США ВСУ пошли на Херсон.

Военный аналитик Сергей Грабский оценил, был ли прав Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, когда согласился перенести контрнаступление ВСУ с 2022 на 2023 год и, в итоге, сделал акцент на Херсон, а не Крым.

Соответствующее изменение в решениях военного командования Украины ранее раскрыл корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов в книге "Наши враги исчезнут". По мнению Грабского, на то время говорить о прорыве обороны на юге было бы "недопустимой роскошью", учитывая имеющиеся средства вооружения, технику и отсутствие преимущества нашей авиации в воздухе. Об этом он заявил "24 Каналу".

По его мнению, шаги, которые реализовали ВСУ в 2022 году, свидетельствуют о том, что наше командование тщательно готовилось к наступлению. Грабский говорит, что ВСУ не могли просто проигнорировать группировку войск РФ на правом берегу Херсонской области, ведь тогда оккупанты могли бы направить войска на Николаев или Одессу.

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"На Южном направлении оставлять группировку противника на правом берегу Херсонской области, которая угрожала бы Николаеву и Одессе, было бы глупо. Выглядит абсолютно волюнтаристским предположение, что якобы рассматривался вопрос прорыва обороны противника на юге при тех условиях, которые существовали в 2022 году", - сказал Грабский.

Аналитик утверждает, что ВСУ достигли своего "максимума" в военных операциях за 2022 год. И следующий год показательно продемонстрировал, что даже дополнительная тысяча гаубиц от США (а лишь сотня якобы должна была повлиять и способность ВСУ перерезать сухопутный коридор оккупантов из Крыма), все же недостаточный ресурс для достижения цели, заявил он. По его словам, у РФ оружия было существенно больше, чем у Украины, но, даже если бы Залужный реализовал свой план, этим он спровоцировал бы другую опасность.

"Создав коридор, военное руководство ставило бы под угрозу боеспособность и возможность войск, осуществивших прорыв, вести дальнейшие боевые действия", - отметил Грабский.

По его мнению, нужно более критически относиться к статьям западных СМИ, оценивающим успешность или неуспеваемость войск Украины. Его окончательный вердикт о плане Залужного таков: главнокомандующий ВСУ не ошибся.

"Он сделал все правильно, исходя из тех возможностей, которыми мы обладали по состоянию на сентябрь 2022 года", - подытожил аналитик.

Что известно о плане контрнаступления Залужного в 2022 году

Материал касательно отложенного контрнаступления Залужного, основываясь на книге Ярослава Трофимова, опубликовал Business Insider 9 января. Издание процитировало мнение корреспондента The Wall Street Journal о том, что если бы Залужный совершил контрнаступление войск Украины в 2022 году, это могло бы изменить течение войны.

Трофимов утверждал, что план Главнокомандующего ВСУ поддержал президент Владимир Зеленский. Залужный настаивал, чтобы армия Украины пошла на прорыв через определенную часть Запорожской области и этим маневром разорвала "сухопутный мост" войск РФ в Крым в 2022 году. Тогда Украина обратилась к США с просьбой предоставить 90 дополнительных гаубиц и достаточное количество артиллерийских боеприпасов, чтобы осуществить рискованное контрнаступление. Однако партнеры убедили Залужного, что приоритетной целью на юге является Херсон. По итогу, контрнаступление в 2023 году разбилось об российскую оборону.

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