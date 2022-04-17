В частности, из Лозовой уже выехали почти 40 тысяч человек.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал прислушаться к официальным просьбам местных властей об эвакуации из нескольких населенных пунктов области.

В частности, речь идет о Лозовой и Барвенково. Из Лозовой уже выехало почти 40 тысяч человек.

Эвакуация продолжается ежедневно железнодорожным транспортом, автобусами и другими путями. Для безопасности маршруты постоянно меняются.

"Нужно прислушиваться к сообщениям органов местного самоуправления, поскольку, учитывая те провокации, которые были совершены оккупантами в городе Краматорске, когда ударили фактически по гражданскому населению по вокзалу - мы должны это учитывать, когда такое же сообщение было в отношении лозовского вокзала в определенных источниках информации. ... Организовано у нас проходит только в двух городах эвакуация в связи с тем, что мы прогнозируем проведение там также боевых действий, поскольку Изюмское направление, Изюмский район у нас остается самой горячей точкой. Там ведутся сейчас активные боевые действия", - рассказал Синегубов в эфире национального марафона.

В Харькове, отметил он, эвакуация не объявлена.

"Относительно города Харькова - такого решения принято не было, и в настоящее время у нас нет информации о необходимости эвакуировать сам город Харьков. Относительно других населенных пунктов - так же", - отметил председатель ОГА.

В то же время Липцы, Купянск, Волчанск, Балаклея и ряд населенных пунктов возле Изюма, по словам Синегубова, пока остаются временно оккупированными, а в Харькове продолжаются обстрелы.

Угроза ракетных ударов в Лозовой: что известно

Как сообщал УНИАН, мэр города Лозовой в Харьковской области Сергей Зеленский призвал жителей срочно эвакуироваться из-за участившихся бомбардировок.

"На сегодня наземной угрозы нет, но есть вероятность увеличения ракетных обстрелов нашего города, а также бомбардировок", - отметил он.

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