Среди них был сапер и водитель-механик.

Вооруженные силы Украины задержали еще двух российских оккупантов. Один из пленных 22-летний сапер, а другой - 20-летний механик-водитель. У одного из пленных глаза были завязаны скотчем.

Украинские военные расспросили у них личную информацию, в том числе год рождения, место жительства, в какой части они служат, а также есть ли у них родителями.

Напомним, 24 февраля 2022 года украинские военные взяли в плен двух захватчиков из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка.

Позже появилось видео допроса еще одного российского военного, он озвучил "причины" нападения.

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