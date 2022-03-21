Ложь Кремлю не помогает, а правда пугает, отметил министр обороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что в России похоронили больше солдат, которые погибли на войне в Украине, чем официально признали потерь.

Об этом министр обороны сообщил в микроблоге Twitter.

"В Кремле уже не знают, как объяснять происходящее. Ведь за эти дни они похоронили в регионах России больше солдат, чем официально признали своих потерь. Ложь им уже не помогает, а правда пугает", - заявил Резников.

В частности, украинские защитники и защитницы почти полностью уничтожили целый ряд российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других подразделений, которые считались "элитными", вместе с их руководителями.

Также с начала полномасштабного вторжения наши воины сбили около 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и 1,5 тыс. боевых бронированных машин россиян.

"Именно поэтому Россия собирает наемников по всему миру и делает отчаянные попытки толкнуть в ад войны с Украиной еще и белорусские войска", - отметил министр обороны.

"Позиция нашей армии очень четкая – все захватчики получат жесткий отпор, кто бы и откуда бы они не были. Мы это повторяли неоднократно", - добавил министр.

Напомним, рано утром 24 февраля Россия ворвалась на украинскую территорию.

Президент РФ Владимир Путин назвал войну "военной операцией", цель которой якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" наше государство.

В Минобороны Украины сообщали, что по состоянию на 21 марта в нашей стране ликвидировано около 15 тысяч оккупантов.

В России утверждают, что в Украине во время "спецоперации" погибли только почти 500 человек.

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