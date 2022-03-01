Городские службы сейчас оборудуют защитные сооружения на въездах в столицу. Колонны российской техники продолжают хаотичное движение в пригородах столицы.
Как сообщает пресс-служба КГГА, в ночь на 1 марта в Киеве и на подступах к городу прошла спокойно, произошло несколько столкновений бойцов теробороны с диверсантами.
"Городские службы сейчас оборудуют защитные сооружения на въездах в столицу. Городская инфраструктура работает, подается свет, тепло и вода. Больницы работают в усиленном режиме и обеспечены всем необходимым", - говорится в сообщении.
В то же время Министерство обороны предупреждает, что ситуация в Киеве продолжает оставаться напряженной.
Российский оккупант применяет тактику уничтожения гражданской инфраструктуры и наносит ракетные удары по всей территории Украины. Колонны российской техники продолжают хаотичное движение в пригородах столицы.
Впрочем, город готов защищаться.
"Наши подразделения круглосуточно наносят невосполнимые потери врагу. Много российской техники заброшено. Еще больше сожжено с помощью NLAW, FGM-148 Javelin, а с воздуха – Bayraktar. Врагу от наших средств поражения не спрятаться ни днем, ни ночью", - заверил командующий Сухопутных войск ВС Украины, командующий обороны Киева генерал-полковник Александр Сырский.
Сегодня на улицы Киева вышел наземный транспорт - там, где возможно обеспечить перевозку. А вот продажа алкогольных напитков с сегодняшнего дня запрещена - они должны быть убраны с полок магазинов.
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