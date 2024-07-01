Войну надо завершать за столом переговоров, но пока нет предпосылок для этого.

Война в Украине сейчас вышла за рамки классической. Сейчас на фронте происходит война технологий.

Об этом сообщил военный Семен Салатенко в интервью "Суспільному". По его словам, войну можно разделить на три этапа. Первый этап с 2014 по 2022 год - это вроде афганской войны. 2022 и середина 2023 года - это классическая война XX века с танками, артиллерией, авиацией, ракетными ударами и тому подобное. И начиная со второй половины 2023 года - это война дронов.

Воин напомнил, что Первая мировая война начиналась с тактики пехоты, пушками, а завершалась отравляющими веществами, газом, авиацией, тяжелой артиллерией, танками.

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В то же время Вторая мировая начиналась с танков, а заканчивалась тяжелыми танками, реактивными самолетами, ракетами. Длительная война стимулирует развитие общества и техники.

На уточняющий вопрос, видит ли военный приближение завершения войны, он отметил, что конфликт продлится долго.

"Это затянется на долго. Это надо понимать. Война даже не достигла своего экватора. Надо понимать, что всем людям мужского пола в Украине так или иначе придется воевать и надо к этому готовиться. Готовиться не вплавь через реку Тису, а готовиться морально и психологически. Получать соответствующую подготовку, не прячась от ТЦК. В противном случае они будут мобилизованы в Вооруженные силы РФ уже во время оккупации... Нужно понимать, что наш враг не повторит ошибок 30-х годов прошлого века и уже будут уничтожать нашу нацию, или как бы сказали нацисты: "будут решать украинский вопрос окончательно". Поэтому в случае проигрыша мы исчезнем как нация", - сказал Салатенко.

По его мнению, те, кто не будут уничтожены, будут переселены в глубь России и постепенно ассимилированы. Поэтому, другого выбора, как воевать у украинцев нет. Заморозки конфликта не нужно ждать.

Воин отметил, что войны завершаются переговорами. Впрочем, мы можем сесть за стол переговоров с РФ, при условии выхода на административные границы Украины 1991 года, и при условии изменения политического режима в Российской Федерации, уверен он.

"Все остальное - это фактически отсрочка войны на два максимум пять, ну в лучшем случае 10 лет с тяжелыми последствиями для нас... Мы не могли избежать войны, потому что россияне начали готовиться к этой войне фактически с прихода Путина к власти с 2000-х, вопрос был только во времени", - подытожил Салатенко.

Война в Украине - ситуация на фронте

29 июня аналитики DeepState сообщали, что российские захватчики смогли продвинуться вперед на части востока Украины, в частности, продвинулись в двух населенных пунктах, расположенных в Донецкой области - в Соколе и Южном.

Продвижение противников также зафиксировано в районах Новоселовки Первой и Невского. Неподалеку Новоселовки Первой оккупанты пытались наступать с четырех сторон.

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