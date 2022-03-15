Псаки ответила, как США помогают закончить войну в Украине / фото REUTERS
В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты помогли Украине сопротивляться российским оккупантам гораздо дольше, чем ожидали в Москве.
Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
"Мы оказали военную помощь, гуманитарную помощь украинцам, которые позволили им сопротивляться гораздо дольше, чем ожидалось российское руководство", - заявила Псаки.
На вопрос, каким будет финал в Украине, Псаки ответила: "Ну, финал – это действительно вопрос к президенту Путину. Мы полностью разрушили его экономику... Он сам должен определить, как выглядит для него дальнейший путь".