Россияне не учли возможности украинской армии при поддержке партнеров, уверена пресс-секретарь Байдена.

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты помогли Украине сопротивляться российским оккупантам гораздо дольше, чем ожидали в Москве.

Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

"Мы оказали военную помощь, гуманитарную помощь украинцам, которые позволили им сопротивляться гораздо дольше, чем ожидалось российское руководство", - заявила Псаки.

На вопрос, каким будет финал в Украине, Псаки ответила: "Ну, финал – это действительно вопрос к президенту Путину. Мы полностью разрушили его экономику... Он сам должен определить, как выглядит для него дальнейший путь".

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