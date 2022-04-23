Спасатели обезвредили более 70 тысяч боеприпасов, в том числе более 2 тысячи авиабомб.

Спасатели из-под завалов освободили более 1200 человек в Украине.

Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил в видеообращении.

Он сказал, что спасатели уже стали звездами и легендами Национального телемарафона и всемирных соцсетей.

"Ребята спасли из-под завалов более 1200 человек. Обезвредили более 70 тысяч боеприпасов, в том числе более 2 тысяч авиабомб. Обследовали около 12 тысяч гектаров территорий", - подчеркнул он.

Монастырский отметил, что во взаимодействии с органами власти и волонтерами из районов активных боевых действий через гуманитарные коридоры они эвакуировали почти 300 тысяч мирных украинских граждан, большинство из них - дети, женщины и пожилые люди.

Как сообщал УНИАН, десяток тысяч граждан Украины согласились помогать спасателям разбирать завалы и убирать улицы в разрушенных российскими оккупантами городах.

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