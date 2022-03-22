Оккупанты воруют ковры из многоэтажек вблизи Гостомельского аэропорта.

Российские оккупанты во время войны в Украине продолжают заниматься мародерством.

Об этом сообщил военный Игорь Луценко в Facebook.

Он рассказал, что на Киевщине оккупанты воруют даже ковры.

"Не шутка. Оккупанты воруют ковры из многоэтажек вблизи Гостомельского аэропорта", - написал Луценко.

Также военный выложил в качестве доказательства видео аэроразведки, на котором видно три вражеские бронированные машины, возле которых ходят оккупанты. На двух БМП лежат украденные ими ковры.

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства мародерства российских оккупантов в Украине. Так, в Донецкой области оккупант позвонил жене с украинской SIM карты, которую "нашел" вместе с мобильным телефоном. Он также хвастался часами за 40 тысяч, Play Station-4 и 80 тысячами гривень.

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