Ожидается, что эти танки помогут Украине прорвать ожесточенную оборону россиян.

Первые американские танки Abrams прибудут в Украину в середине сентября.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники, первые 10 танков из числа 31 обещанного Украина получит в середине сентября. Западные чиновники надеются, что прибытие танков даст киевским войскам преимущество, необходимое для прорыва ожесточенной обороны России в изнурительном контрнаступлении.

Представитель Пентагона рассказал изданию, что десяток танков для Украины сейчас находится на финальной реконструкции в Германии. После этого 70-тонные Abrams поедут в Украину.

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"США обязуются ускорить доставку 31 танка в Украину к осени", – сказал представитель Пентагона полковник Мартин О'Доннел, отказавшись назвать конкретные сроки.

В США надеются, что Abrams помогут предоставить Украине преимущество в борьбе за возвращение территории. Группа украинских военных завершила программу подготовки на американских танках. Около 200 украинцев тренировались на учебных танках на полигонах армии США в Германии.

Abrams для Украины: что известно

В начале года президент США Байден объявил, что Украина получит 31 боевой танк Абрамс и ремонтно-эвакуационные автомобили к ним.

В апреле глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что хочет научить украинских военнослужащих маневрам на танках Abrams. В конце мая в СМИ сообщили, что обучение в Германии уже начались.

В начале июля стало известно, что США официально одобрили отправку первой партии танков Abrams в Украину. Вместе с ними прибудет "все, что к ним прилагается".

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