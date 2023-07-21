Зимой под Угледаром был разгромлен татарский батальон "Алга".

Во время февральских боев за Угледар сформированный в Татарстане батальон "Алга" был практически уничтожен из-за глупости командиров. Об этом в одном из интервью рассказал бывший полевой командир боевиков "ДНР" Игорь Гиркин.

"Там имела место, как мне говорили, глупость. Фактически подразделение оказалось разгромлено, не вступив в бой", – заявил Гиркин.

По его словам, перед выдвижением в атаку командиры устроили импровизированный "митинг" – солдат выстроили со знаменами и устроили им 15-минутную лекцию о мужестве.

Как утверждает Гиркин, сборище оккупантов на открытой местности заметила украинская разведка, и по ним был нанесен артиллерийский удар. Когда оккупанты в панике начали разъезжаться с места "митинга", то нарвались на минные поля.

Разгром батальона "Алга" – что известно

Хотя Гиркин не уточнил, когда именно имели место описанные им события, в феврале родственники оккупантов из татарского батальона начали писать в соцсетях слезные посты о разгроме этого подразделения под Угледаром 6 февраля 2023 года. В частности тогда утверждалось о 30 убитых и множестве раненых в подразделении, состоящем всего из 200 человек.

После этого разгрома выжившие солдаты татарского батальона "Алга" начали дезертировать и бежать с фронта в Россию. За это против них возбудили уголовные дела. Позднее один из солдат этого батальона рассказывал журналистам, что 6 февраля "Алгу" под Угледаром "положили практически полностью". Помимо татарского батальона аналогично под Угледаром уничтожили оренбургский и башкирский батальоны.

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