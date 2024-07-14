По словам эксперта, таким образом Россия хочет сделать украинским войскам некоторые препятствия.

Глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, о каких угрозах с севера мог говорить глава ГУР Кирилл Буданов.

"Если мы посмотрим на направления нам известные - Белгородская, Курская области, то есть границы с Харьковщиной и Сумщиной, то время от времени там активность врага то увеличивается, то уменьшается. <> По состоянию на сейчас есть риски атак с севера. Они присутствуют с северо-востока - это Курская, Брянская области, Белгородская область - понятно, там идут бои на Харьковщине. Цель этих атак - просто зайти, так как они зашли на Харьковщине, и попытаться продвигаться вглубь украинской территории настолько, насколько смогут. Если не удается, то тогда реализуется план Б", - отметил эксперт в эфире Radio NV.

По его словам, план Б заключается в том, что россиянам необходимо закрепиться на тех рубежах, которые им удастся захватить и удержать, чтобы создать "санитарную зону", о которой говорил российский диктатор Владимир Путин.

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"Какая цель этого может быть? Цель - если не удается прорываться, растягивать нашу линию обороны вдоль фронта, создавая нам проблемы и препятствия. Мы тем самым [будем] вынуждены так же передислоцировать наши войска, применять там большое количество БК, снарядов", - подчеркнул Мусиенко.

Военный обозреватель также ответил, почему российские оккупанты могут вести себя активнее в течение следующих недель, как предупредил Буданов.

"Это может быть их планом на случай, если им не удается продвигаться на фронте, тогда им надо растянуть нашу линию для того, чтобы мы не могли перехватить инициативу, когда враг истощится или когда у него начнутся системные проблемы и они не смогут дальше наступать. Чтобы мы не перехватили инициативу, чтобы мы не были в силах контратаковать, особенно там, где мы можем сделать им очень больно, именно для этого враг пытается или будет пытаться проводить определенные действия на севере, на северо-востоке", - отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

В то же время Мусиенко заверил, что сейчас речь не идет о большом наступлении, которое было в 2022 году, где были танковые колонны.

"Они хотят действовать мобильными группами, или [с помощью] быстрого транспорта - это багги, мотоциклы, как они сейчас действуют на покровском направлении, для того, чтобы обеспечить скорость и прикрытие, особенно там, где они понимают, что можно использовать лесные насаждения, деревья", - объяснил эксперт.

Ситуация на северных границах - последние новости

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что атака россиян с севера уже продолжается, поэтому есть тенденция на обострение, из-за чего проблему игнорировать нельзя.

"Это для меня немного анекдотическая ситуация. Потому что, когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу: "а может, не будет?" - прокомментировал Буданов.

В то же время источники в Минобороны для издания ZN.UA заверили, что сейчас армия РФ не имеет достаточно сил для осуществления прорыва на северных границах.

"Но в обеих северных областях наблюдаются частые попытки проникновения российских диверсионно-разведывательных групп, подразделений и рот, которые пытаются проводить разминирование на украинской территории. Ничего, что свидетельствовало бы о существенном изменении ситуации у северных границ, пока не наблюдается", - заверили источники.

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