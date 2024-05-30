Военные аналитики говорят, что получение полного контроля над Донбассом является главным приоритетом для Кремля.

Высшие украинские военные предупредили, что Россия наращивает войска вблизи северо-востока Украины, что вызывает опасения, что новое наступление может быть неизбежным в регионе, который стал точкой давления на напряженные украинские силы, пишет издание The New York Times.

Вторжение России через границу в направлении Харькова создало серьезную угрозу для украинских вооруженных сил, которые уже подвергаются постоянным атакам дальше на юго-восток, на Донбассе. Командиры были вынуждены перебросить войска на север, чтобы укрепить оборону, ожидая поступления западного оружия в достаточно большом количестве.

"Сосредоточение российских войск к северу от границы в районе города Сумы, примерно в 90 милях к северо-западу от Харькова, делает ситуацию еще более опасной, увеличивая территорию, которую Украина должна защищать", - сказано в материале.

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Аналитики говорят, что наступление в Харьковской или Сумской областях может довести украинские войска до предела и позволить России прорваться.

Сергей Кузан, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, неправительственной исследовательской группы, заявил: "Главная цель России - расширить активный фронт, дезорганизовать украинские силы обороны и лишить украинское командование возможности использовать резервы".

Кузан добавил, что принуждение Украины к переброске войск на север улучшит перспективы России по захвату Донецкой области, которую Москва формально аннексировала в 2022 году, но не контролирует полностью.

Военные аналитики говорят, что получение полного контроля над регионом является главным приоритетом для Кремля.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты наращивают интенсивность штурмовых действий на нескольких направлениях. Количество боевых столкновений в течение суток возросло до 69. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации относительно российского вторжения. Кроме Покровского направления, как заявили в Генштабе, РФ наращивает интенсивность штурмовых действий на Кураховском и Северском направлениях.

Украинские воины наносят по противнику огневое поражение и принимают все необходимые меры для недопущения прорыва нашей обороны.

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