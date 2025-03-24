Всего за прошедшую неделю в бригаде подбили до 50 артсредств противника.

Военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ударили по российскому "Сонцепеку" и сбили экспериментальный беспилотник оккупантов.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале бригады, Третья штурмовая продолжает удерживать передовую на стыке Харьковской и смежных областей. На прошлой неделе бойцы нанесли врагу немалые потери.

Так, в живой силе оккупанты потеряли 167 человек погибшими и 226 – ранеными. Пострадала и техника противника.

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"К пораженному РСЗО "Солнцепек" добавили две САУ "Нона" и одну Мста-С. В общем подбили до 50 артсредств противника. Уничтожили танк, МТ-ЛБ и ударили по БРЭМ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди сбитых в небе вражеских образцов на этот раз есть уникальные цели – редкий экспериментальный разведчик "Мерлин" и новейший "Скат 350М".

"Также ударник "Молния", барражирующий боеприпас "Lancet", разведывательные "Орлан", "Zala" и "Supercam". Минус точка взлета противника. И 7 комплексов РЭБ – ликвидировано", – добавили в бригаде.

Удары по оккупантам

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину общие потери противника уже составляют 904 760 человек. Такие данные приводит Генштаб ВСУ. Также враг потерял десятки тысяч единиц своей техники.

21 марта Воздушные силы Вооруженных сил Украины успешно поразили район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в городе Торецк Донецкой области.

Место размещения сил противника было полностью разрушено. В результате поражения был уничтожен личный состав врага, в частности десантно-штурмовые группы и операторы БПЛА.

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