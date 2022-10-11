На Южнобугском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций украинских подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии соприкосновения.

Во вторник, 11 октября, подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах шести населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook относительно российского вторжения по состоянию на 18:00.

"За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Первомайское", - отметили в Генштабе. Видео дня

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов: на Северском направлении - Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; на Слобожанском - Сотский Казачок, Одноробовка, Уды, Ветеринарное и Казачья Лопань.

На Краматорском направлении - это Райгородок, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Новое, Новолюбовка, Ямполовка, Торское и Спорное; на Бахмутском - Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Отрадивка, Опытное, Майорск и Нью-Йорк; на Авдеевском - Бердычи, Авдеевка, Каменка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

Кроме того, на Новопавловском и Запорожском направлениях пострадали Успеновка, Нескучное, Полтавка, Угледар, Железнодорожное, Малиновка, Чаривне и Белогорье.

"На Южнобугском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии соприкосновения. Огневому воздействию подверглись районы более чем двадцати населенных пунктов. Среди них - Давыдов Брод, Новая Каменка, Благодатовка, Широкое, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Александровка", - сообщили в Генштабе.

Потери России на войне в Украине

По даннім Генштаюба ВСУ, общие боевые потери России с 24 февраля по 11 октября ориентировочно составили:

личного состава - около 63 тыс. 110 (+240) человек ликвидировано,

танков - 2 тыс. 504 единиц,

боевых бронированных машин - 5 тыс. 162 ,,

артиллерийских систем - 1 тыс. 496,

реактивных систем залпового огня - 353,

средств ПВО - 181,

самолетов - 268,

вертолетов – 235

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