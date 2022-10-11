Для защиты от российских ракетных атак Украине необходимо эшелонировать свою ПВО.

Россия может устроить новую масштабную ракетную атаку, однако не ранее, чем через неделю.

Об этом в эфире проекта Freeдом заявил военный эксперт Роман Свитан, комментируя вчерашние "прилеты" в разных уголках Украины.

"Я думаю, что вчера (10 октября, - УНИАН.) был пик того, что смогли сделать россияне. Была многоэшелонированная атака разноскоростными и разновысотными ракетами, включая и дроны-камикадзе. Скорее всего, эта атака готовилась неделю, может, дней 10", - считает он.

Эксперт добавил, что во время масштабной атаки на Украину были использованы разные носители и системы управления.

"Такие атаки готовятся довольно долго. Еще раз повторюсь: такого уровня атаку, я думаю, они смогут повторить через неделю, не раньше. Потому что есть цикл подготовки... Если они б готовились к нескольким волнам такого уровня, как вчера было, то она была б вчера вечером", - уверен Свитан.

Он добавил, что сейчас вероятность того, что будет еще такого уровня атака, намного ниже.

Массированный ракетный удар по Украине 10 октября

10 октября российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях. Был атакован и центр Киева.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

В результате вчерашней массированной ракетной атаки украинских городов погибло уже 20 человек, еще 108 получили ранения.

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