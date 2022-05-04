Глава государства также поделился тремя этапами восстановления территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что сегодня первоочередной задачей является максимальное вытеснение российских войск с территории Украины, но глобальной целью является восстановление территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах, потому что этого хотят все украинцы.

Как сообщает Офис президента, об этом Зеленский сказал во время участия в сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

"Цель любого украинца – восстановить нашу территориальную целостность в международно признанных границах. Я понимаю, что невозможно все и сразу. Сначала надо сделать соответствующие шаги, чтобы остановить войну, а потом уже будет действовать дипломатия", – заявил глава государства.

Зеленский отметил, что первым этапом в этой войне была остановка России и ее продвижение.

"Второй этап – сделать так, чтобы Россия максимально отошла с нашей территории. Третий этап – максимально восстановить территориальную целостность", – пояснил он.

Как отметил президент, там, где можно восстановить территориальную целостность благодаря диалогу, Украина будет делать все возможное, но только как равноправный партнер.

"Мы понимаем, что восстановить территориальную целостность на временно оккупированном полуострове Крым будет сложно. И все-таки, я считаю, что мы сможем потом, показав свою мощь, перейти на дипломатический путь. Потому что любая война заканчивается дипломатией", – убежден президент.

Также Зеленский подчеркнул, что главным залогом победы является уверенность в украинских людях и Вооруженных Силах Украины.

"И мы не отступаем. То есть на сегодня это уже новый этап. Где, на каких территориях мы стоим, заблокированы российскими военными и техникой. Там мы ждем на соответствующую технику, чтобы она появилась с нашей стороны, и мы могли давить и продвигаться вперед. А на некоторых территориях мы продвигаемся вперед", – рассказал он.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что международные компании должны полностью уйти с российского рынка. Они играют одну из ключевых ролей в изоляции РФ и, соответственно, помощи Украине.

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