Пока идет война, вероятность обострения будет всегда, отметила заместитель главы Минобороны.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр не исключает обострения агрессии РФ против Украины на 9 мая.

Об этом Маляр написала в своем Telegram-канале, комментируя вероятность обострения на 9 мая, когда россияне отмечают "День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

"Это невозможно на 100% утверждать или опровергать. Вероятность обострения будет всегда, независимо от даты, пока будет продолжаться война", - отметила она.

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По словам Маляр, россияне любят даты и исторические параллели, но уже было немало исторических и праздничных дат, до которых они "не обострились". "Поэтому, обострения может быть, может не быть. Мы всегда должны быть готовы к коварству врага и обороне", - резюмировала заместитель министра обороны Украины.

Ситуация на фронтах в Украине - что сейчас стоит знать

Утром 8 мая Генштаб ВСУ сообщил, что враг более 50 раз атаковал наших воинов на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях. По данным Генштаба, вражеские атаки были отражены.

Напомним, что за последние дни враг сильно увеличил интенсивность обстрелов Бахмута, однако Силы обороны Украины стойко удерживают город. Командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский, комментируя ситуацию, отметил, что сейчас главная задача армии Украины - сорвать надежды оккупантов о захвате Бахмута до 9 мая.

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