Враг уже полторы недели не выводит на дежурство ракетоносители.

Российские оккупанты все еще держат корабли в Черном море. Однако ракетоносители враг не выводил на боевое дежурство уже давно.

Об этом рассказала в эфире "24 канала" начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, сейчас в море находится две единицы вражеской техники. Речь идет о судах так называемой патрульной службы, которая занимается обеспечением контроля за подходом к акватории пункта базирования и безопасности.

Гуменюк подчеркнула, что это обычная практика, и непосредственной угрозы эти корабли не представляют.

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"Это не корабли-ракетоносители. Их мы не наблюдаем на боевом дежурстве с 18 февраля. То есть уже более десяти суток они не выходили на боевое дежурство", – добавила она.

Ситуация в Черном море

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук говорит, что ситуация на море сейчас стабильная, в своих действиях сейчас российский флот "ограничен". По его словам, ситуация позволяет говорить о том, что "тенденция для нас положительная просматривается в Черном море".

Ранее Плетенчук отмечал, что несмотря на уничтожение Силами обороны немалого количества кораблей Черноморского флота РФ, вражеская группировка еще представляет опасность и является довольно большой. Отмечалось, что постоянно пребывают в боевой готовности в среднем 10 носителей крылатых ракет. В основном, они находятся в восточной части и один – в Севастополе.

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