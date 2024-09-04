Наши воины сдержали захватчиков возле Покровска, рассказал глава Донецкой областной военной администрации.

Ситуация в Донецкой области сложная, и враг пытается прорвать нашу линию обороны по всем направлениям.

Об этом сказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона. "В районе Покровска Силы обороны оккупантов сдержали", - отметил он. По его словам, сейчас в городе остается 26 тысяч человек и 1076 детей. Он напомнил, что месяц назад было в два раза больше - за месяц выехало почти 20 тысяч человек.

"В Покровске все финансовые учреждения не работают, но в банкоматах средств достаточно для того, чтобы обслуживать то количество населения, которое осталось в городе. Почти 90% всех учреждений, которые обслуживают население, закрыты. Маленькие магазины и аптеки работают", - сказал чиновник. Он отметил, что в Мирнограде почти всех детей вывезли - до 50 осталось.

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Начальник Донецкой ОВА сообщил, что в Торецк заходят вражеские диверсионно-разведывательные группы. "Наши Силы обороны их уничтожают и выбивают за пределы города", - подчеркнул он. По его словам, в городе осталось 1700 человек. Филашкин отметил, что в Торецк очень трудно завозить гуманитарную помощь, потому что враг простреливает все пути к городу не только из ствольной артиллерии, но и с FPV- дронов.

"Только за сутки более 2,5 тысячи раз враг обстрелял Донецкую область, один человек и три получили ранения", - отметил он. Как сообщал УНИАН, издание Forbes сообщило, что наступление на востоке обходится российским военным огромной ценой, и в эти выходные россияне пережили самые дорогие 24 часа своей войны в Украине.

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В воскресенье аналитик Эндрю Перпетуа насчитал более 180 поврежденных, уничтоженных и брошенных российских транспортных средств и тяжелого вооружения. Собственные потери Украины были гораздо меньше: менее трех десятков.

Отмечается, что наступление на Покровск очень дорого обходится российским войскам, и они не смогут поддерживать этот темп в течение длительного времени. Некоторые украинские аналитики предполагают, что противник достигнет города к середине сентября, но не сможет его захватить. И эта неудача может, наконец, стать сигналом к концу российского наступления, которое началось прошлой осенью под Авдеевкой.

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